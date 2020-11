Registra Derechos Humanos, 13 ataques agresivos contra mujeres en la Cuenca

-No todos son tipificados como feminicidios



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Adail Nolasco Cabañas, dio a conocer que en lo que va este 2020 tienen contabilizados 13 asesinatos contra mujeres en la región.



Explicó que no todo estos casos son tipificados como feminicidios, por lo que la mayoría son considerados ataques violentos contra las mujeres, algunos se dieron en Ixcatlán, Temascal y Loma Bonita, otros más en Tuxtepec.



Aseguró que están trabajando en coordinación con Consorcio Oaxaca, sin embargo los datos que ellos reportan son a nivel estatal y la Comisión de Derechos Humanos, únicamente se enfoca en cifras regionales.



Hay que mencionar que en el 2018 se emitió una alerta de género para 40 municipios de Oaxaca, entre éstos Valle Nacional, Loma Bonita, así como Acatlán de Pérez Figueroa, sin embargo a decir de Consorcio Oaxaca, en vez de disminuir los casos de violencia, éstos siguen incrementando, ya que en este 2020 reportan 320 mujeres desaparecidas, 89 feminicidios, 72 víctimas de violencia familiar, 51 delitos sexuales, 9 casos de violencia política de género, así como 9 suicidios.



Estas cifras y declaraciones de la Presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos, fueron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

