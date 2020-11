Protestas en Oaxaca contra violencia de género

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de mujeres, colectivos y activistas marcharon en el marco del día internacional para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y colocaron un tendedero para denunciar a los agresores de mujeres.

Además realizaron destrozos en oficinas públicas y negocios, y en plazas comerciales.

Las quejosas exigieron un alto a los feminicidios reportados en México y demandaron un castigo ejemplar para los responsables de agresiones de mujeres, entre ellas la saxofonista Maria Elena Rios, o el crimen de la fotoperiodista Maria del Sol Cruz Jarquin, además de la aparición con vida de 970 mujeres desaparecidas.

Denunciaron que en los últimos 3 años del régimen del Presidente André Manuel López Obrador han sido asesinadas 470 mujeres, que han sido quemadas y hasta mutiladas y hay 408 casos de violencia doméstica en el hogar, 320 ataques sexuales, 75 suicidios de mujeres, 51 casos de violencia política.

Los contingentes de manifestantes, que se cubrieron del rostro, realizaron acciones de vandalismo en oficinas públicas, destrozaron el equipamiento urbano y además pintarrajearon fachadas de negocios y comercios.

Las manifestantes clamaron justicia por los crímenes de mujeres y los casos de acoso sexual en instituciones educativas.

La protesta partió de la fuente de las 8 regiones y se dispersó por diversas calles de la zona norte y del centro histórico de Oaxaca.

La coordinación de seguridad pública municipal reportó al final de la marcha un saldo blanco a pesar de las acciones de pintarrajeo de inmuebles y destrucción de vehículos.

Entre las edificios dañados por las activistas se encuentra la sede del INEGI, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de la Mujer.

MURAT OFRECE TERMINAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN OAXACA.

El gobernador Alejandro Murat, anunció la instalación de la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas a través de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad.

Murat señaló que con esta agenda se busca tomar acuerdos de alto nivel en materia de prevención y atención de las violencias, y un trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, municipales y la sociedad civil.

Agregó que como una de las primeras acciones de la agenda se incluirá una vez a la semana la Agenda Estratégica de Mujeres en la Mesa de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y Seguridad en Oaxaca; así como se llevarán a cabo reuniones periódicas con las 15 Mesas Regionales de Seguridad, para la instalación de las Agendas Estratégicas Regionales.

“Este Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se suma a la Mesa Estatal de Paz de Seguridad y a las mesas regionales. Será un espacio para seguir construyendo acuerdos, pero lo más importante, dar resultados y rendir cuentas a las mujeres de Oaxaca, enfrentar de manera tajante y con todo el peso del Estado Mexicano este fenómeno que nos lacera”, expresó.

Asimismo, refirió que se seguirán dando pasos firmes para prevenir la violencia feminicida, la violencia de género y reducir el rezago judicial. “Reiteramos que en Oaxaca trabajamos para construir una sociedad segura e igualitaria para todas las oaxaqueñas. Hoy la atención de las mujeres en mi Gobierno es un eje transversal y se trabaja con perspectiva de género”.

A la par afirmó que se desplegaron 22 acciones coordinadas con las instituciones para frenar la violencia en contra de las mujeres, y dijo que Oaxaca es de las primeras entidades que están conectadas a la red de comunicación abierta federal para coordinar acciones de prevención particularmente en los 40 municipios que tienen alerta de género.

Dijo que hay albergues y refugios para víctimas y se ha dotado de botones de pánico a mujeres amenazadas, y se ofrece prioridad a los casos judiciales donde las víctimas son mujeres. Por otra parte aseguró que en Oaxaca opera el primer centro de reeducación para varones responsables de violencia de género.

