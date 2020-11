Noviembre, mes mas violento contra la mujer en Valle Nacional

-Señala el personal de la CDM que con el día Naranja, se busca erradicar este tipo de delitos que se ha vuelto muy común, sobre todo en la cabecera municipal.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante los continuos casos de violencia física hacia la mujer registrados en el municipio de Valle Nacional, siendo el mes de noviembre el mas violento, con 10 denuncias por este tipo de delitos, en el Centro de Desarrollo para las Mujeres, han aumentado las capacitaciones y platicas enfocadas en las víctimas que poco a poco se van adaptando la cultura de la denuncia, situación que ha logrado que algunos agresores ya hayan sido vinculados a proceso ante la Fiscalía, así lo dio a conocer Yessica Bautista Carmona Asesora Jurídica.

Y es que aseguró que ya existen varias carpetas de investigación en contra de agresores denunciados por el delito de violencia, por lo que enfatizó que tan solo en lo que va de este mes, se han registrado 10 denuncias de violencia hacia las mujeres.

Por otro lado, la Psicóloga Diana Ramos Roy indicó que es precisamente en la cabecera municipal donde más se registran casos de violencia en contra de las mujeres, sin embargo dijo que se esta trabajando para apoyar a las víctimas y que tengan el conocimiento de la gravedad de la situación y sobre todo, orientarlas para que sean más independientes y no ser codependientes de su conyugue ya que de esa manera la sumisión provocará que la sigan violentando y que pueden poner incluso en riesgo su vida.

Así mismo Mónica Santiago Peña facilitadora de esta instancia, explicó que gracias a la disponibilidad de las víctimas ha habido más continuidad en los casos de agresión por parte de la Fiscalía, siendo que existen muchas carpetas de investigación, por lo que añadió que se sigue fomentando la denuncia para erradicar la violencia en este municipio, siendo que el violentometro se encuentra e su mayor nivel solo por debajo de los feminicidios, algo que ha sido preocupante y que puede salirse de control sino se le pone un alto a ese delito.

Por último lanzaron una invitación a todas las mujeres para que asistan este próximo 11 de diciembre a las inmediaciones de este Centro donde se realizará un taller para que las mujeres, conozcan sus derechos y de esta manera, evitar ser víctimas de violencia por parte de sus parejas, por lo que indicaron que las interesadas pueden acudir a los bajos del palacio municipal para obtener más información.

