Llaman a Presidentes Municipales de la Cuenca, realizar informes virtuales

-Además de seguir con todas las medidas para evitar más casos de covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En los próximos días iniciaran los informes de actividades de los presidentes municipales, y debido a la contingencia, están pidiendo que sean virtuales con la finalidad de evitar que muchas personas se concentren.

El Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera informó que únicamente habrá concejales en estos informes, cumpliendo con medidas como la sanitización de recinto, la aplicación de gel, así como el uso del cubrebocas, con la finalidad de evitar que haya más casos en sus municipios.

Hasta el momento ya se tienen confirmados los informes en los municipios de Chiltepec que será el 7 de diciembre, el de Acatlán será el 15, así mismo el de Jacatepec se realizará el 17; el de Ojitlán será el 18 de diciembre; el de Usila será el sábado 19 de diciembre.

Otros más que ya se confirmaron son el de Tlacoatzintepec y el de San José Tenango, que será el 20 de diciembre, el día 27 por la mañana será el de Jalapa y por la tarde se realizará el de Cosolapa.

También informó el Coordinador que no hay conflictos que afecten la realización de estos informes y que van a estar al pendiente de cualquier cosa que pueda ocurrir.

Así mismo, pidió a los ciudadanos a seguir con todas las medidas necesarias para evitar que se sigan presentando más casos de covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario