Fallece a causa de Covid-19 José Manuel Mireles, exvocero de las autodefensas

-Mireles Valverde fue uno de los voceros de la lucha civil armada en la entidad y después se convirtió en subdelegado de servicios médicos del ISSSTE en Michoacán

José Manuel Mireles Valverde, subdelegado de servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), falleció la tarde de este miércoles en un hospital de especialidades en Michoacán a causa de Covid-19.

Asimismo, mediante una esquela, el ISSSTE lamentó el fallecimiento de Mireles Valverde y envió sus condolencias a los deudos: “La #FamiliaISSSTE lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. José Manuel Mireles Valverde, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz.”

Por su parte, el director Normativo de Salud de la institución, Ramiro López Elizalde, igualmente confirmó la muerte de Mireles y dijo que “Se le recordará como un gran luchador social”.

Cabe mencionar, que José Manuel Mireles ingresó el pasado 3 de noviembre al Hospital de Especialidades del ISSSTE ubicado en el municipio de Charo, tras presentar síntomas de Covid-19, sin embargo dos días después fue ingresado por primera vez al área de terapia intensiva, debido a las complicaciones en su estado de salud, reingresó al mismo nosocomio el pasado viernes, y este miércoles falleció a los 62 años de edad.

Fuentes internas del ISSSTE y familiares del exvocero de las autodefensas informaron a EL UNIVERSAL que el médico de profesión había fallecido a las 18:26 horas.

Además de las acusaciones en su contra por misoginia, ha sido exhibido al defender a grupos criminales durante ataques a fuerzas armadas en Tierra Caliente, también fue denunciado por su hija, su primera esposa y su hijo por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte, las cuales han terminado en el Ministerio Público.

Ana Valencia, la primera esposa de José Manuel Mireles, señaló que durante estos días que el médico estuvo hospitalizado, se reencontró con sus hijos, recordó que incluso arreglaron sus diferencias y que sus cuatro hijos seguían al pendiente de la salud de su padre.

