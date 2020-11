Energía eléctrica, una realidad para la comunidad de Palmilla en Loma Bonita

-Tuvo una inversión de 518 mil 346 pesos, instalando 8 postes, 2 transformadores y líneas de conducción

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca.- Una de las comunidades más pequeñas y con más rezago social es “Palmilla” (El olvido uno), ubicada a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal, donde la mayoría de las viviendas tienen piso de tierra y hasta hace unos años no contaban con energía eléctrica.

Es por eso que la administración municipal que preside Raymundo Rivera Hernández, realizó la “Ampliación de la Red de Energía Eléctrica”, teniendo como visión el dotar de los servicios básicos a todas las colonias y comunidades del municipio.

La obra ejecutada en el presente ejercicio tuvo una inversión de 518 mil 346 pesos, instalando 8 postes, 2 transformadores y líneas de conducción, recursos aplicados del fondo III, ramo 33.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario