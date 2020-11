Desmiente Nueva Alianza Oaxaca alianza con Morena, pide respeto

-A través de un comunicado de prensa, la dirigencia de Nueva Alianza en en Oaxaca, desmintió que vayan en alianza con MORENA, además pidió al dirigente Mario Delgado respeto a la vida interna de los partidos locales

Redacción

A continuación el texto integro:

Nueva Alianza Oaxaca pide a Mario Delgado respeto a la vida interna de los partidos locales

Comunicado

Oaxaca de Juárez Oax. 25 de noviembre. — La dirigencia de Nueva Alianza Oaxaca desmiente cualquier tipo de alianza con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego del anuncio que hizo su dirigente nacional, Mario Delgado, a través de su cuenta de Twitter.

“Ante las notas periodísticas y el tuit del presidente Nacional de Morena, la dirigencia de Nueva Alianza Oaxaca ratifica el compromiso que tiene con la ciudadanía y desmiente y no acepta ninguna de las declaraciones sobre una supuesta coalición con Morena”, señala Angélica Juárez Pérez, presidenta del partido Nueva Alianza.

Por su parte, José Manuel Luis Vera, representante ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), declara que no ha existido comunicación oficial con la Dirigencia Estatal de Nueva Alianza Oaxaca, ratificando que, una vez desaparecida la dirigencia nacional, no hay ningún órgano que vincule acuerdos nacionales con decisiones estatales.

Los dirigentes de Nueva Alianza Oaxaca explican que la profesora, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aparece en la imagen del tuit, junto a Mario Delgado, no es de Oaxaca y no tiene función estatutaria para definir, por lo que informan a las y los oaxaqueños que no se dejen engañar y le piden a Morena, respeto a la vida interna de los partidos políticos locales.

Comentarios

