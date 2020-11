Denuncian a edil de Magdalena Apasco de amenazas e involucrar en fraudes a autoridades auxiliares

-Señaló que teme por la seguridad de él y de su familia, por el antecedente del edil, de haber sacado un arma de fuego en marzo de este año.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Agente Municipal de San Isidro Catano del municipio de Magdalena Apasco Germán Damián Pacheco Gómez, denunció que la autoridad municipal no ha cumplido con la entrega de recursos, amenazas por parte de la autoridad, incluso señaló que lo quieren involucrar en algunos fraudes.

La autoridad auxiliar comentó que por las amenazas teme por su vida y la de su familia, pues refirió que en marzo el edil hizo una fiesta cuando iniciaba la pandemia, además de que en ese incidente el mandatario municipal apuntó con una pistola a algunos elementos de la policía municipal.

El agente municipal responsabilizó al edil y a la regidora de obras, de quererlo sobornar al haberle ofrecido el diez por ciento del valor de una obra, por estas razones hizo la denuncia pública ante los medios de comunicación, pues algunos habitantes piensan que él se está quedando con los recursos, cuando en realidad no se los han entregado.

Pacheco Gómez comentó que el edil le retiró el recurso del fondo 4, aún cuando otros presidentes municipales trabajaban de manera coordinada con las autoridades auxiliares, agregó que el argumento que le dio el edil Jesús Santiago Santiago es que con ese recursos se paga el alumbrado público, a pesar de que ese recurso está etiquetado para temas de seguridad.

Asimismo indicó que en la comunidad no hay seguridad, además de que no se han llevado a cabo trabajos, bajo el pretexto de que no existen condiciones, cuando en realidad si las hay, por ello reiteró el llamado al edil para que entregue los recursos que le corresponden a la comunidad.

