Con representación teatral, en Loma Bonita piden a las mujeres denunciar violencia

-Mostraron temas que a diario viven algunas mujeres como la violencia intrafamiliar y el acoso

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, en Loma Bonita realizaron un obra teatral con la que se buscó que los casos de violencia contra las mujeres disminuya en este municipio, en donde hace dos años se emitió una alerta de género, debido a los casos que se tenían registrados.

La representación teatral fue a cargo del personal del DIF Municipal, en donde tocaron temas importantes como la violencia intrafamiliar y el ciberacoso, y otros temas más que en ocasiones de manera diaria se viven en los hogares y por temor de las mujeres no se denuncian.

Este municipio de Loma Bonita, fue considerado uno de los 40 en donde se emitió en el año 2018 una alerta de género, y eran las autoridades quienes tenían la encomienda de instalar un comité que diseñara estrategias para ir erradicando los casos de violencia.

La Presidenta del DIF María del Carmen Escalante señaló que han trabajado en coordinación con la Instancia Municipal de las Mujeres Oaxaqueñas, con la finalidad de que las mujeres lomabonitenses tengan un espacio en donde acudir en caso de ser víctimas de algún tipo de delito y sobre todo pidió denunciar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario