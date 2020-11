Anuncia MORENA coalición con Nueva Alianza en 17 estados del país, incluyendo Oaxaca



-En los estados dónde PANAL no tiene registro, se sumarán con la A.C. “Fuerza Turquesa”

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA Mario Delgado, anunció este miércoles que este instituto político irá en una gran alianza con los maestros del país y con el Partido Nueva Alianza, toda vez que PANAL tiene registro como partido político local en muchas entidades.

Asimismo reconoció que Nueva Alianza cuenta con una estructura bien definida y que lo hace tener una fuerte presencia a nivel nacional, a pesar de que este instituto político no tiene registro como partido político nacional, además dijo que en el 2018 los maestros votaron a favor del Presidente López Obrador bajo la promesa de revertir la reforma educativa promulgada en el sexenio del ex presidente Peña Nieto.

Otra razón por la cual se da esta alianza, es porque el mandatario nacional se ha hecho llamar en algunos momentos como el Presidente de los maestros, agregó que la alianza o coalición entre MORENA y Nueva Alianza, será en todos los estados dónde PANAL tiene registro como partido local y en dónde no sea el caso, irán con “Fuerza Turquesa”, que es la estructura del partido y está constituida como una Asociación Civil.

Mario Delgado mencionó que el objetivo es que con esta alianza se gane la mayoría en el Congreso Federal, las quince gubernaturas, así como los principales Congresos Locales y la mayor cantidad de presidencias municipales en todo el territorio nacional.

Por su parte Sonia Rincón Chanona, quien actualmente es Delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), confirmó que luego de un análisis profundo y de la participación de las dirigencias estatales de Nueva Alianza y de la Asociación Civil “Fuerza Turquesa”, determinaron ir en coalición con MORENA en la elección del próximo año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario