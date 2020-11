Se movilizará Sección 35 del SNTSA a partir de este miércoles en Oaxaca

-Iniciarán con un paro en hospitales, centros de salud y la jurisdicción de los valles centrales, para el jueves la movilización será en todo el estado



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, realizarán una jornada de lucha la cual contempla un paro de labores en centros de salud, hospitales y en la jurisdicción sanitaria número uno de los valles centrales, así lo dio a conocer el Secretario General de la gremial Mario Félix Pacheco.



Indicó que será este miércoles cuando se suspendan las labores en la región de los valles centrales y para el jueves se tiene contemplado ampliar la movilización en las seis jurisdicciones en que está dividida la entidad, asimismo aclaró que las áreas covid y de urgencias de los hospitales continurán laborando.



En caso de que el gobierno del estado no atienda sus demandas en el transcurso de la semana, tienen contemplado manifestarse el próximo 30 de noviembre en la Ciudad de México ante las instancias correspondientes, a efecto de que sus demandas sean cumplidas.



La dirigencia sindical dio a conocer las demandas que presentaron en el pliego petitorio que entregaron al gobierno del estado, entre ellas destaca la destitución del Director de Administración David Concha Suárez, quien en un documento les notificó que los bonos contemplados en el contrato colectivo de trabajo se les pagaría en el mes de febrero de 2021, situación que rechazaron.



Asimismo piden la entrega inmediata de uniformes, dotación de insumos, medicamentos, equipo de protección y sanitización a todo el personal, piden que los trabajadores del sector salud han tenido que usar sus propios recursos para comprar cubrebocas y demás artículos que utilizan para evitar contagiarse de Covid.



Finalmente Mario Félix Pacheco comentó que esperan que en el transcurso de estos días el Gobernador Alejandro Murat y el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, tengan un acercamiento con la dirigencia sindical a efecto de dar solución a sus demandas.

