Se desborda Río Cajonos, afecta varios municipios de la Cuenca

-Pide Irineo Molina a las autoridades, emitir declaratoria de desastre natural

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras las intensas lluvias de los últimos días, el río Cajonos se desbordó afectando municipios como Ayotzintepec, Jocotepec, así como algunas comunidades de San Juan Lalana y la Sierra Juárez.

El desbordamiento de este río provocó que algunos municipios estén incomunicados, pero además está provocando afectaciones en cultivos.

Ante esto el Diputado federal Irineo Molina Espinoza, hizo un llamado al Gobierno del Estado de Oaxaca, para agilizar los trámites que declaren al municipio de Ayotzintepec en desastre natural y poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FODEN).

De igual forma Molina Espinoza llamó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a agilizar la realización del expediente técnico, -mismo que está en proceso-, para la segunda etapa del muro de contención del río Cajonos a fin de salvaguardar a los pobladores del municipio de Ayotzintepec y localidades vecinas.

El diputado federal reconoció que los trabajos ya están en marcha pero lamentablemente la madre naturaleza les ganó y el muro aún no está terminado de ahi la premura de agilizar su continuación para seguridad de la población.

Finalmente Irineo molina llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que esté al pendiente del tramo carretero de la zona y realicen los señalamientos pertinentes a fin de evitar accidentes automovilísticos, en especial durante la noche.

