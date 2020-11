Próximo año presentarán en Tuxtepec, libro “Juan Prieto, el Caudillo del Valle”

-Basado en la vida de Juan Prieto y las anécdotas de la abuela del escritor, el también sobrino del fallecido cronista costumbrista Felipe Matías Velazco, narra las historias durante los años del porfiriato.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- El tuxtepecano Rodolfo Tenorio Matías presentará para el próximo 2021 el libro “Juan Prieto, el Caudillo del Valle”, que está basado en las anécdotas de Telesfora Prieto y la vida de Juan Prieto, durante la esclavitud que se vivió en el municipio de Valle Nacional en los últimos años del Porfiriato.

Detalló que desde hace ya unos años decidió escribir este libro y presentarlo ante la sociedad, ya que durante varios años escuchó las anécdotas de la abuela “Tele” y su tío Juan Prieto, quienes les tocó vivir los abusos de los trabajadores en las grandes haciendas, durante los años de gobierno de Porfirio Díaz.

Rodolfo Tenorio quien también es sobrino del extinto Cronista Costumbrista de Tuxtepec Felipe Matías Velazco, comentó que dentro de este libro se podrá leer como padecían los presos políticos que estaban en contra del gobierno de esos años, además de cómo eran recluidos cientos de trabajadores y al mismo tiempo, morían muchos de ellos.

Matías dijo que le es muy grato contar estas anécdotas que durante varios años su abuela y tío le narraban durante su niñez y que ahora, compartirá con muchos lectores.

Por último dijo que espera que sea del agrado de muchos y que se tiene planeado presentarlo este próximo año, en “la Casa de Lipe”.

