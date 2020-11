Nombran a Serafín López Concha, como Director del Hospital Civil en Oaxaca



-Sustituye a Manuel Sánchez Sánchez, quien estuvo en el cargo durante siete meses

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes Serafín López Concha fue nombrado como nuevo Director del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, en sustitución de Manuel Sánchez Sánchez, quien estuvo al frente del nosocomio durante los últimos siete meses.

López Concha ha ocupado diversos cargos en la estructura de gobierno del hospital civil, entre ellos el de Profesor adjunto del curso universitario de la Especialidad en Urgencias Medico Quirúrgicas y Jefe del Servicio de Urgencias Adultos.

La protesta se dio ante el Consejo Técnico del hospital, ahí el nuevo director se comprometió a continuar impulsando los proyectos de mejora que se pusieron en marcha, durante la gestión de Manuel Sánchez Sánchez.

Por su parte los integrantes del consejo técnico se comprometieron a sumar esfuerzos para impulsar estrategias enfocadas, en garantizar una atención médica de calidad a la población oaxaqueña.

López Concha es egresado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con un excelente currículum entre el que podemos citar: Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, por la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes, Especialista en Medicina de Urgencias certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, Catedrático de la materia Farmacología Clínica y Hasta hace unos días Coordinador General Académico de la Facultad de Medicina y Cirugía de la (UABJO).

