Llama Presidente de Tuxtepec a visitantes, tomar en cuenta las medidas para evitar contagios

-En las próximas horas van a sesionar nuevamente para determinar cuáles serían las medidas a seguir en los próximos días.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, señaló que en las próximas horas van a sesionar y determinar que otras medidas van a implementar en los próximos días, sin embargo aprovechó para pedirle a los visitantes que arribarán en futuros días, que tomen en cuenta con todas las medidas de sanidad y evitar más contagios de covid.

Pidió a estas personas que año con año visitan a sus familiares en la región, que usen el cubrebocas, se laven las manos frecuentemente, y evitar así contagiar a sus familiares, por lo que también llamó a los Tuxtepecanos a cuidarse en caso de viajar a otros estados.

De igual forma, durante la temporada decembrina es común que al municipio de Tuxtepec, arriben cientos de visitantes, pero además debido al circular de dinero que hay por los aguinaldos, es común ver el centro abarrotado, por lo que se tendrían que implementar medidas que ayuden a que los casos de covid se incrementen.

Por lo tanto reiteró el Edil, que el cabildo sesionaría en las próximas horas y con esto determinar las acciones a emprender para las siguientes semanas.

