Docentes de 11 Escuelas Normales fortalecen estrategias didácticas de educación a distancia

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, inauguró el Módulo IV Elaboración de materiales digitales para el aprendizaje por proyectos, de diplomado especializado

Oaxaca de Juárez. Oax. 24 de noviembre de 2020.- Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, inauguró el Módulo IV Elaboración de materiales digitales para el aprendizaje por proyectos del Diplomado en “Gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en educación a distancia”, dirigido a docentes de las 11 Escuelas Normales de Oaxaca.

En su mensaje, señaló que esta capacitación para mejorar las competencias de la labor docente, es el resultado del compromiso del Mandatario Estatal por seguir impulsando acciones y opciones de formación de calidad y excelencia para el fortalecimiento profesional de las y los maestros en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud oaxaqueña.

Asimismo, externó su reconocimiento a las y los participantes por el trabajo realizado en este trayecto formativo, que se ha caracterizado por una alta participación de cada una y uno de ellos, lo que denota su compromiso con la actualización constante y sobre todo con la formación de las y los futuros docentes.

“La labor docente es altamente demandante, que ante el aislamiento y distanciamiento social por la contingencia sanitaria de COVID-19, se ha tornado sumamente compleja y ha requerido una actualización para el manejo de los medios digitales y en la innovación para la educación a distancia”, expresó al agradecer el interés del magisterio por sortear estas dificultades y participar en las acciones de fortalecimiento de sus capacidades profesionales.

Ángel Villarreal explicó que la capacitación, a través de la vinculación con el Tecnológico Nacional de México campus Oaxaca y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, permitirá apoyar y reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de proyectos que impulsen la investigación.

En su oportunidad, el director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO, Héctor Aguilar Aguilar, señaló que la colaboración y el trabajo en equipo es la mejor herramienta para impulsar la educación durante esta temporada de contingencia, por lo que celebró la conjunción de esfuerzos con el IEEPO para respaldar la labor docente de la entidad.

En la capacitación que se desarrolla del 23 al 27 de noviembre, participan las y los tutores virtuales: Gabriel Ángeles Hernández, Diego Rigoberto Pérez Llaguno, Camilo Gabriel Hernández Hernández, Diana Laura Pacheco Merino, y Alejandra Abigail Zarate Gaytán, quienes como primera actividad presentaron la videoconferencia denominada “El aprendizaje basado en proyectos”.

Con el cierre del Diplomado en “Gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en educación a distancia”, las y los docentes de las 11 Escuelas Normales del estado tienen más y mejores herramientas para fortalecer la educación a distancia, acciones que desde el IEEPO se impulsan para garantizar una educación de calidad en beneficio de niñas, niños y jóvenes.

