Construye el Gobierno de Oaxaca infraestructura social en beneficio de las familias de Santa Cruz Xoxocotlán

-En gira de trabajo por este municipio, el gobernador Alejandro Murat inauguró el Parque Infantil Incluyente de la Agencia Municipal de San Juan Bautista la Raya.

-También inauguró la pavimentación de la calle Francisco I. Madero de la colonia del mismo nombre y constató el inicio de los trabajos en las calles José Vasconcelos y Benito Juárez, en el centro de Xoxocotlán.

Comunicado

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 24 de noviembre de 2020.- En gira de trabajo por este municipio conurbado a la capital del estado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa puso en operación infraestructura social y dio inicio a trabajos de pavimentación en beneficio de sus habitantes.

El Mandatario Estatal inauguró el Parque Infantil Incluyente de la agencia municipal de San Juan Bautista la Raya, en el cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, invirtió 470 mil pesos para la instalación y suministro del mismo.

Al respecto, Murat Hinojosa destacó la importancia de crear espacios dignos para las y los niños, en esta ocasión de esta agencia municipal, para la sana convivencia como detonadores de armonía y cohesión social.

“Esta infraestructura es para que haya más oportunidades para las niñas y niños de Oaxaca. Este tipo de parques los hemos entregado en más de 100 comunidades del estado, son espacios donde podemos incorporar a la familia, pero también es un parque incluyente”, expresó el Gobernador, en presencia del agente municipal Lorenzo Antonio Núñez.

A nombre de las y los infantes de San Juan Bautista la Raya, el niño Saúl Farid Cruz Ramírez, expresó su agradecimiento por la construcción de esta nueva área. “Muchas gracias por pensar en nosotros los niños de esta agencia que utilizaremos este parque incluyente, para poder divertirnos en estos tiempos de pandemia, muchas gracias por pensar en nosotros los niños con discapacidad que también formamos parte de esta sociedad”.

Previo al corte del listón inaugural realizado por el Gobernador junto con niñas y niños de la localidad, fueron entregadas tres sillas de ruedas a igual número de beneficiarios de la tercera edad.

Posteriormente, en la colonia Francisco I. Madero de este mismo municipio, el Jefe del Poder Ejecutivo inauguró la pavimentación de la calle con el mismo nombre, en la cual se invirtieron 2.98 millones de pesos en beneficio de más de 200 personas que viven en la zona.

Dijo que “este es el resultado del trabajo en equipo, no todas son grandes obras, todas son importantes como las universidades, los libramientos y las autopistas, pero en el día a día tenemos que atender las necesidades básicas de la gente como lo es esta calle”.

Sobre esta inauguración, el secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, informó que se realizó la pavimentación con concreto hidráulico, la colocación de guarniciones y banquetas, 11 luminarias, reductores de velocidad, entre otros.

“Esta obra se suma a las más de 150 pavimentaciones que el Gobierno del Estado realiza en las ocho regiones, para seguir construyendo un mejor Oaxaca”, puntualizó.

Como parte de esta gira de trabajo, Alejandro Murat constató el inicio de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de las calles José Vasconcelos y Benito Juárez, ubicadas en el Barrio la Ermita del centro de Santa Cruz Xoxocotlán, las cual son los accesos principales para las y los estudiantes de la Escuela Secundaria Genero V. Vásquez.

Acompañado de la diputada local Elim Antonio Aquino, el Gobernador recorrió la zona a intervenir; asimismo, visitó las instalaciones de dicho plantel educativo comprometiéndose en la dotación de equipos de cómputo y otros insumos que se requieren.

“Hicimos un acuerdo con la diputada para trabajar en esta calle y otras necesidades como el alumbrado público de la misma. Yo soy padre de familia y al igual que ustedes yo quiero que estén bien sus hijos, que este bien la escuela, para eso trabajo todos los días”, puntualizó Murat Hinojosa.

Cabe señalar que para las tareas de pavimentación la Administración Estatal invertirá más de 4 millones 998 mil pesos.

En su intervención, la diputada Elim Antonio Aquino, reiteró su compromiso de seguir creando alianzas con el gobierno estatal, con el objetivo de seguir impulsando acciones en este y otros municipios de los Valles Centrales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario