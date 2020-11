Cierre del crucero del IMSS en Tuxtepec, será temporal

-Se hará un proyecto que tienen contemplado, sin embargo por el momento optaron por el cierre del crucero



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.-Tras el cierre del crucero del IMSS, el Regidor de Desarrollo Urbano Emanuel Sánchez Ñeco, dio a conocer que decidieron cerrarlo tras la gran cantidad de accidentes pero que además existe un proyecto pendiente.



Explicó que existe un proyecto pendiente, pero optaron por cerrar el crucero de manera momentánea, “no quiere decir que con esto, el gobierno municipal le haya dado una respuesta definitiva a esa solicitud” aseveró.



Agregó que en un principio el espacio del retorno era suficiente, sin embargo tras la construcción del Puente Tuxtepec II se redujo, por lo que este el proyecto contempla una ampliación y la rehabilitación del drenaje de ese punto, lo que aumenta el presupuesto contemplado.



Sobre la imprudencia de algunos motociclistas y ciclistas que han buscado la forma de atravesarse por algunos espacios que quedaron, dijo que debe de haber una sanción, ya que la ciudadanía debe de tener educación y que se cerró a solicitud de los ciudadanos, “en su momento transito tendrá que hacer la asignación correspondiente para quienes hagan esa actividad”.



En cuanto al retorno que deben de hacer los automovilistas y motociclistas, el Regidor, señaló que se puede hacer a la altura del árbol Nacaste, “hay un espacio sumamente grande para dar la vuelta, lo recomendable es ahí o si no enfrente de la cervecera”, explicó.



Cabe hacer mención que el cierre del retorno fue una solicitud de muchos sectores de la sociedad, ya que en varias ocasiones esto provocó un sinfín de accidentes, y aunque en una ocasión ya habían sido cerrado, lo abrieron.



