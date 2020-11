Inauguran el mural “Movimiento Vecinal” en Tuxtepec

-Fue pintado por 7 artistas de la Cuenca del Papaloapan

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes con la presencia de autoridades municipales y estatales, fue inaugurado el mural “Movimiento Vecinal” que fue pintado en una de las bardas de la Casa de la Cultura Dr. Victor Bravo Ahuja en la ciudad de Tuxtepec.

El mural fue pintado por los artistas de la Cuenca del Papaloapan Fredy Samuel Cruz Sánchez, Ximena de la Paz, Yazareth Peña Lucas, Gabriel García Criollo, Estefany Hernández Bracamontes, Yamileth González Gómez y María Fernández Hernández Domínguez.

Cabe destacar que este mural forma parte de las actividades del Programa de Prevención del Delito “Movimiento Vecinal” que impulsa la participación de jóvenes en situación de riesgo para generar entornos seguros a través de la recuperación y apropiación de espacios públicos.

El Mtro. Manuel Vera Salinas, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, acompañado del Presidente Municipal de Tuxtepec, el Lic. Noé Ramírez Chávez, dirigió un pequeño mensaje de inauguración, destacando que es uno de los murales más hermosos que se han pintado en todo el estado.

En la inauguración también se contó con la presencia de la niña que fue la modelo y que su rostro, quedó plasmado en el mural que cientos de Tuxtepecanos, oaxaqueños y turistas podrán observar, sabiendo que se encuentra en un lugar con mucho tránsito de personas.

La Mtra. Elvia Gabriela Pérez López, directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), también destacó el trabajo de los pintores y en conjunto con las autoridades, entregaron los reconocimientos al colectivo de jóvenes que participaron en este mural.

El mural fue un trabajo en conjunto de los artistas Tuxtepecanos, que por varias semanas estuvieron pintando tras largas jornadas de trabajo, pero que sin duda muestran los colores, bordados de los huipiles y la cultura de la Cuenca del Papaloapan.

