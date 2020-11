Fomenta IEEPO prácticas de convivencia escolar entre más de 299 mil estudiantes

-El director general, Francisco Ángel Villarreal ha señalado que educar desde una cultura de paz permite fomentar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de noviembre de 2020.- En las estrategias encaminadas a generar condiciones que favorezcan la convivencia sana en las instituciones educativas y la práctica de valores para el aprendizaje, como es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, durante este año el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), realizó acciones en beneficio de 299 mil 954 estudiantes de dos mil 813 escuelas de diferentes regiones de la entidad.

En esta labor, por instrucciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar, a través del Programa Nacional en este tema (PNCE), destinó en el presente ejercicio presupuestal, una inversión de 6.7 millones de pesos a estas actividades dirigidas a docentes, escolares, madres y padres de familia.

En ellas, han participado 13 mil 927 profesoras y profesores interesados en fortalecer la educación socioemocional y ambientes escolares sanos, ya que las y los alumnos requieren tanto dentro como fuera de la escuela, de apoyo para su buen desarrollo y conocimientos en temas que contribuyen a relaciones positivas y ambientes inclusivos.

Otra de las estrategias efectuadas por la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar, ha sido la difusión de protocolos para la detección y atención de situaciones que puedan afectar el ambiente armónico en las escuelas y en coordinación con otras áreas, el desarrollo de un trabajo de atención integral y de relaciones interpersonales sustentadas en el respeto y la solidaridad.

Ante las condiciones que prevalecen derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, las acciones se organizaron en la modalidad a distancia; es el caso de los ciclos de Talleres de Formación y Actualización del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), programados en tres módulos. El primero con el tema Habilidades Socioemocionales; el módulo II, sobre la cultura de la paz y el tercer módulo acerca de Estrategia de Género.

En estos foros, el Director General del IEEPO ha señalado que educar desde una cultura de paz permite corregir conductas conflictivas y prevenir situaciones de violencia entre los miembros de la comunidad escolar para reemplazarlas por una práctica cotidiana de una relación sana, asertiva y empática, además de fomentar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

