Da seguimiento Irineo Molina a tema de cajas de ahorro

-Más de 9 mil 500 oaxaqueños tendrán la posibilidad de recuperar parte de su patrimonio

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes el diputado federal Irineo Molina Espinoza sostuvo una reunión con Jorge Meléndez Barrón titular de la Unidad de Banca y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Yolanda Martínez López Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca para dar seguimiento a la firma de convenio 2020 y traspaso de activos y pasivos a favor de defraudados de cajas de ahorro a fin de que tengan la posibilidad de recuperar parte de lo perdido.

Como se recordará, tras la desaparición de los fideicomisos, el diputado federal Irineo Molina Espinoza propuso un transitorio que fue aprobado en la Cámara de Diputados, misma que ayudará a que más de 9 mil 500 oaxaqueños que fueron defraudados por cajas de ahorro en Oaxaca y muchos más en el resto del país tengan la posibilidad de recuperar parte de lo que perdieron a través de la SHCP para el ejercicio 2020.

