Certificada alrededor de 65% de la policía en Tuxtepec

-Se espera que en los próximos meses, se logre certificar al 98% de los elementos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca José Manuel Vera Salinas, arribó a Tuxtepec, en donde dio a conocer que se busca certificar a toda la corporación policíaca de este municipio, siendo un 65% de los elementos los que ya se han certificado.



Dijo que son varios requisitos los que deben de cumplir los elementos para poder certificarse como aprobar exámenes como el polígrafo, antidoping, el psicológico y otros más, y esperan que en los policías que faltan se certifiquen en lo que resta del año o en los primeros meses de enero.



Explicó que están realizando proyectos en materia de prevención, y que el próximo año se va a seguir equipando a las corporaciones de los 570 municipios, ya que reiteró que Tuxtepec, por el índice delictivo es prioridad.



En cuanto a la eliminación del FORTASEG, señaló que sí afectará a los municipios que son beneficiados con este recurso, por lo que ya ha platicado este tema con el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para saber de donde podrían seguir apoyando a las corporaciones.



Su visita fue en el marco de la inauguración de un mural que se realizó en la barda de la Casa de la Cultura, esto como parte del programa “Movimiento Vecinal”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario