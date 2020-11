Responde Murat a diputados “La política se construye con acuerdos entre niveles de gobierno”

-Esto lo dijo al término de la ceremonia de imposición de ascensos y condecoraciones



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- “La política se construye con acuerdos entre los tres niveles de gobierno” así respondió el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, a los señalamientos que han hecho algunos diputados locales, con relación a que en su cuarto informe de gobierno se resaltaron obras que se están haciendo con recursos federales.



El mandatario oaxaqueño dijo que en los últimos años no se había dado un trabajo coordinado entre el gobierno del estado y el gobierno federal, incluso dijo que Oaxaca tiene a su gobernador haciendo lo que le corresponde para que se puedan realizar obras de impacto y que beneficien a la población en general.



Y es que Diputados Locales como la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Delfina Guzmán y el Diputado petista César Morales Niño, comentaron que el cuarto informe de gobierno fue un “show” y que se resaltaron obras con inversión federal y no con aportaciones estatales.



Cabe mencionar que estas instalaciones fueron habilitadas para atender a pacientes con Covid, en ese sentido el Comandante de la octava región militar en Oaxaca, Juan Arturo Cordero, comentó que los datos de las personas que han sido atendidas están siendo manejadas por los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca.



Estas declaraciones las hizo al término de la ceremonia de imposición de ascensos y condecoraciones, la cual se llevó a cabo en la explanada del sexto regimiento de artillería de la ciudad de Oaxaca.

