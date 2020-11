Reconoce AMH a los héroes mexicanos de bata blanca por su loable compromiso con la seguridad de Oaxaca

-El Gobernador participó en la ceremonia de Imposición de Ascensos y Condecoraciones a elementos de la Sedena y la entrega de la Condecoración “Miguel Hidalgo” a personal de Salud

Comunicado

Santa Lucía del Camino, Oax. 20 de noviembre de 2020.- En el marco del CX Aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, reconoció a las Fuerzas Armadas y al personal del Sector Salud por su decidido compromiso con el desarrollo, estabilidad y seguridad de Oaxaca, sobre todo en este momento de contingencia que atraviesa el país.

Al participar en la ceremonia de Imposición de Ascensos y Condecoraciones de Perseverancia a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la 28ª Zona Militar, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal también realizó la entrega de la condecoración “Miguel Hidalgo” a trabajadores de la salud, la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales, para premiar méritos eminentes o distinguidos a la Patria o a la Humanidad.

“Este evento reconoce el mérito, la perseverancia, dedicación y la disciplina de todas y todos ustedes; hoy reitero mi agradecimiento a nombre del pueblo oaxaqueño a las Fuerzas Armadas y a las y los trabajadores de la Salud; seguiremos trabajando en equipo para construir un Oaxaca más grande”, expresó Murat Hinojosa.

En ese tenor, el Mandatario Oaxaqueño señaló que gracias al compromiso del personal de salud, Oaxaca se encuentra 2% abajo del índice de letalidad a nivel nacional con más del 50% de camas disponibles para atender a las y los pacientes con COVID-19 que lo requieran; además, expuso que la entidad es el tercer estado con mayor recuperación de empleo, registrando un crecimiento en su economía del 3%.

Asimismo, Murat Hinojosa agradeció a las Fuerzas Armadas, por su compromiso inquebrantable con la seguridad de las y los oaxaqueños, que ha permitido a la entidad estar dentro de los 10 estados más seguros del país.

Destacó que a cuatro años de su gobierno, Oaxaca va en la ruta correcta con los proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad con recursos provenientes de fideicomisos y presupuesto asignado para el próximo año.

“Oaxaca se siente sólido porque está haciendo los proyectos estratégicos que se necesitan”, expresó al tiempo de destacar las dos autopistas que conectarán a la capital oaxaqueña con las regiones de la Costa e Istmo; así como el Corredor Interoceánico que ya tiene asignado tres mil millones de pesos.

Finalmente, en su intervención el jefe interino del Estado Mayor de la VIII Región Militar, General de Brigada Crisóforo Martínez Parra, refirió que las Fuerzas Armadas seguirán coadyuvando para que se siga edificando una paz social y la seguridad de la entidad y de la Nación, así como el apoyo en desastres naturales y a las instituciones de salud en la actual contingencia.

En este acto, la Condecoración “Miguel Hidalgo” fue entregada a la soldado auxiliar asistente de enfermería, Osiris Tomás Ruiz Noriega; a la soldado auxiliar asistente de enfermería Sofía Soledad Alvarado García; a los enfermeros civiles Benigno Ruiz Hernández y Julio César Villalobos; y a las enfermeras civiles, Itandehui Marini Ruiz Hernández y Azalia Villegas López.

También el Gobernador y autoridades militares colocaron las insignias a quienes ascendieron al grado inmediato: el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Crisóforo Martínez Parra; el Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Armando Martínez Villalobos; el Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, Luis Carlos Portillo Alarcón, y el Teniente Coronel Artillería Diplomado de Estado Mayor, José Erasto Macías Germán.

Así como el Mayor de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Alejandro Prieto Quijada; el Mayor de Fuerza Aérea Piloto Aviado Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Alberto Guerrero Salazar; el Capitán Segundo de Infantería, Juan Carlos Lozada Ramos; el Capitán Segundo Intendente, Héctor Miguel Hernández Aguilar; el Subteniente Pintor Automotriz, Miguel Ángel Barrera Flores; el subteniente Oficinista, Alberto Caballero López.

También fueron reconocidos con la Condecoración de Perseverancia el Cabo Peluquero, Marcos Ignacio Chanes Salas y el Cabo Almacenista, Facundo Reyes Gutiérrez.

