Propone RSP voto electrónico para elección del 2021

-La dirigencia local dijo que confían en el IEEPCO a diferencia de MORENA



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Nacional del Redes Sociales Progresistas José Fernando González Sánchez, comentó que están definiendo la propuesta para que en la elección del 2021 se pueda dar el voto electrónico, el cual tiene el objetivo de proteger a los sectores vulnerables, para que no exponerlos a que se contagien de Covid.



Una de las opciones que contemplan es que se el voto se pueda emitir desde su dispositivo móvil, incluso la propuesta contempla que esta modalidad de voto se pueda dar en un plazo de cuatro días y no en uno, para así garantizar la participación de la mayoría de la población, la propuesta contempla el voto vía correo electrónico o en un sitio web.



Por su parte el dirigente estatal de este instituto político en el estado de Oaxaca Bershaín López López, comentó que a diferencia de Morena, Redes Sociales Progresistas (RSP), si confía en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para que organice la elección local.



Sin embargo mencionó que RSP fijará su postura para que se haga valer el derecho de todos los ciudadano, así como que el proceso electoral local se dé en igualdad de circunstancias, aunque en su momento no estén de acuerdo con ciertas acciones, las cuales harán saber mediante las instancias correspondientes.



Estas declaraciones las hicieron en una conferencia de prensa que el dirigente nacional dio, luego de haber tomado protesta al comité estatal, a los comités distritales y municipales de RSP, cabe mencionar que al evento asistieron actores políticos de la cuenca del papaloapan como Pepe Villamil, Elso Pérez Sánchez, Marcos Bravo y Miguel Herrera.

