Piden atención en Valle para erradicar la violencia de abuso infantil, ante el aumento de estos delitos

-En la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Abuso infantil, es necesario levantar la voz y exigir a la Fiscalía una mesa de atención para las víctimas y detener los agresores.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Continúa Valle Nacional siendo uno de los municipios con más casos registrados de abuso infantil en los últimos meses y es que a pesar de la pandemia, este tipo de delitos no se han detenido, ante las continuas denuncias que se han registrado en el DIF Municipal y en la Vicefiscalía del Estado adscrito en Tuxtepec, así lo dio a conocer Beatriz Acevedo Montoya presidenta de la instancia de ese lugar conmemorando el Día Mundial en la prevención del Abuso Infantil.



Explicó que se han estado coordinando con la Vicefiscalía para que lleven este caso en situación de gravedad, pues indicó que en muchos de estos delitos son los propios familiares los que cometen el abuso infantil en contra de los menores que se encuentra más vulnerables, por lo que indicó que cualquier acto de este tipo debe de ser denunciado, para que la Fiscalía actúe y pongan fin al martirio que los menores viven por parte de sus propios familiares.

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo por erradicar a la violencia de género en el municipio, señaló que es necesario que la Fiscalía designe una mesa de atención al delito de violencia de género en los municipios con mayor índice de agresiones al menor y a la mujer, por lo que hizo un exhorto a Rubén Vasconcelos Méndez Fiscal General, para que voltee hacia este municipio y se erradique la violencia que denigra a la sociedad.

Subrayó que pese a que los menores cuentan con sus derechos, estos no son respetados y dijo que tampoco existe interés en las Instancias Gubernamentales para atender estos casos, por lo que espera que el pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación a través de Olga Sánchez Cordero, se tomen cartas en el asunto para erradicar este tipo de violencia que pone a Oaxaca en el cuarto Lugar Nacional y a Valle Nacional, como uno de los municipios con mas violencia de este tipo.





Aunque en el DIF solo fueron registrados 7 casos de abuso infantil, añadió que esta cifra aumenta con las denuncias que los padres de la víctima hacen directamente a la Fiscalía, por lo que indicó la titular de esta instancia que es momento de que las autoridades actúen y poner atención inmediata a Valle Nacional.

