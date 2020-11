Organizaciones señalan de “amasiato” a todos los partidos políticos, luego de cuarto informe

-Hicieron un llamado a la población a organizarse, pues el verdadero cambio radica en cada ciudadano



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de Sol Rojo, Frente Democráticos de los Pueblos y la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños, se pronunciaron en contra del cuarto informe de gobierno que presentó el titular del ejecutivo Alejandro Murat Hinojosa, del cual señalaron que hubo complicidad por parte de actores políticos de todos los partidos, situación que dejó en evidencia el “amasiato” entre los distintos poderes y niveles de gobierno.



Mencionaron que en estos cuatro años del gobierno de Murat Hinojosa, no ha habido ningún tipo de mejora hacia los pueblos, para la clase trabajadora, sino que por el contrario se han seguido presentando despojos, saqueos, asesinatos y desaparición de luchadores sociales, además del incremento en la inseguridad en todo el territorio oaxaqueño.



Incluso comentaron que la militarización en las calles no ha favorecido en la disminución de la inseguridad, sino por el contrario, denunciaron que esto sólo ha incrementado los actos de represión de la cual son objeto las organizaciones sociales.



Asimismo manifestaron que el discurso de “progreso” que ha dado a conocer el gobierno del estado, solo busca favorecer los megaproyectos que está impulsando la federación como la construcción del corredor interoceánico o las empresas mineras en el estado de Oaxaca, a los cuales las comunidades no han tenido acceso, incluso mencionaron que las gestiones que se han realizado han sido burocratizados o cancelados.



Hicieron un llamado a los trabajadores, a las comunidades, sectores populares y a la población en general, para que no crean que con el cambio de un color en el poder habrá mejores condiciones, asimismo afirmaron que el verdadero cambio están en cada ciudadano, en ese sentido pidieron que cada barrio, colonia o centro de trabajo se organice para contrarrestar esta situación.

