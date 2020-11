Normalistas instalan centro de acopio para damnificados de Tabasco

-Lo recaudado será entregado principalmente a las familias de los normalistas que resultaron afectados por las inundaciones



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), instalaron un centro de acopio, para recabar víveres y apoyar a los normalistas que resultaron afectados por las inundaciones en el estado de Tabasco, este centro de acopio lo instalaron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.



Entre los artículos que están pidiendo se encuentran artículos de higiene personal, artículos no perecederos, cobijas, alimentos enlatados y lo que la gente quiera aportar, la intención dijeron es ayudar a las familias de normalistas que fueron afectados por las inundaciones que se registraron en Tabasco.



Una vez que hayan recolectado víveres y otros artículos, un grupo de normalistas se trasladarán al estado de Tabasco para hacer entrega de los apoyos que la población oaxaqueña aportó, esta entrega se realizará la próxima semana.



Asimismo indicaron que estos apoyos serán entregados de manera general en el estado de Tabasco, aunque darán prioridad a las familias de estudiantes normalistas de esta entidad del sureste del país, pues Tabasco es uno de los estados que resultaron más afectados por las lluvias que se registraron hace unos días.



Finalmente comentaron que este centro de acopio estará instalado este sábado en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y frente a Santo Domingo de Guzmán en horario de diez de la mañana a cuatro de la tarde.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario