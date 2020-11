Músicos de Tuxtepec realizaron concierto, para recaudar medicamentos

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes músicos del municipio, decidieron realizar un concierto con la finalidad de recaudar medicamentos, y sobre todo tener un registro de donadores de sangre, y así apoyar a las personas que más lo necesiten.



Uno de los organizadores, Martín Gallegos, explicó recibieron medicamentos para distintas enfermedades, y que la respuesta de los ciudadanos fue muy buena, aunado a esto estuvieron llamando a los Tuxtepecanos en convertirse en donadores de sangre.



Esta buena acción la realizaron en el marco del Día del músico que es el próximo 22 de noviembre, por lo que para festejar su día, decidieron realizar esta campaña, la cual se transmitió en vivo.



Entre los músicos que se unieron a esta causa fueron Rafa Córdoba, Sandy Mariscal, Alex “El Tigre”, Lorenzo Ojeda del Grupo La Formula, Beto y su Majestad, Erick El Supremo de los Teclados, Grupo Candente y el Grupo Estrella, quienes a pesar de la lluvia estuvieron realizando este concierto.

