Lomabonitense busca que turismo rural, sea una actividad económica en su municipio

-A través de la tesis elaboró un proyecto en donde se busca repuntar el turismo en 2 comunidades

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La joven Lomabonitense Estefani Villaseñor Manzanillo, dio a conocer que como parte de su tesis, elaboró un proyecto que consiste en una ruta turística rural enfocada en 2 comunidades del municipio de Loma Bonita, que de realizarse generaría una derrama económica en este lugar.

Explicó que este proyecto contempla resaltar los atractivos turísticos de dos comunidades que son Mixtán y Zacatixpan, y aunque en estos momentos realizar este proyecto es difícil debido a la contingencia, tratarán de que los visitantes se sientan seguros con las medidas que ellos vayan a tomar.

Entre las actividades que harían en estas comunidades serían la pesca, un taller de gastronomía de la región, así como la fotografía rural, la visita al Museo de Mixtán, considerado un lugar icónico en el tema arqueológico que cuenta con piezas prehistóricas, otra de las actividades serían el senderismo.

Este proyecto, aunque fue parte de una tesis, se busca que las autoridades lo lleven a cabo y con esto generar una derrama económica para estas dos comunidades, pero además para llevarlo a cabo se necesita que los mismos habitantes de las comunidades se sumen, pero sobre todo de turistas que deseen aventurarse a estas actividades.

Dijo, que ella busca que el turismo rural sea parte de una actividad económica, y no solo el circular de dinero se centre en el comercio local.

