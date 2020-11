La Cuenca aporta el 8.8% por ciento de los empleos en Oaxaca; Tuxtepec el 56% en la región: INEGI

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax.,20 de noviembre de 2020.- El Censo Económico 2019, realizado por el INEGI, reveló que en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 27 mil 290 personas cuentan con un empleo, lo que representa, el 56.4 por ciento de las personas ocupadas en la región de la Cuenca y el segundo a nivel estatal con el 5 por ciento a nivel estatal.

Los resultados de la encuesta aplicada el año pasado fueron detallados este 20 de noviembre por el INEGI a través de una conferencia de prensa virtual, entre el sector productivo, representantes de los diferentes ámbitos económicos y autoridades locales.

El INEGI dio a conocer que de forma especial el instituto realiza un ejercicio de rastreo este 2020 para tener un panorama de los efectos que ha dejado la pandemia de Covid-19 en el sector económico, pues reconocieron el cambio radical que se ha presentado este año con el cierre de establecimientos, así como la apertura de otros en medio de la contingencia.

Durante el 2019, en la región de la Cuenca se registró la existencia de 17 mil 599 unidades económicas, de las cuales siete mil 647 se encuentran en el municipio de Tuxtepec.

Los establecimientos en esta región de Oaxaca representan el 8 por ciento de los que existen a nivel estatal, así como aporta con el 8.8 por ciento de los empleos en el estado, al mantener ocupadas a 48 mil 346 personas.

La vocación económica que sobre sale en la región es la de comercio, con el 39.7 por ciento de los establecimientos y el 37.9 por ciento de las personas empleadas; el 96.4 por ciento de ellas laboran desde las micro empresas y el 3.54 en las Pymes. Mientras que el 66.7 por ciento de los negocios se encuentran en la informalidad.

