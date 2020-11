Gobierno de Tuxtepec realiza Tequio por la Salud en colonia La Moderna

-Mantiene firme la lucha contra el virus SARS-CoV-2 causante del Covid-19

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En representación del presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, el jefe de Salud Municipal, Dr. Abel Jiménez Gómez, exhortó a los vecinos de la Colonia La Moderna a no bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus, “en las colonias también debemos seguir utilizando el cubrebocas correctamente y la sana distancia, no sólo en la zona centro de la ciudad nos podemos contagiar, el peligro inicia desde el momento en que salimos de casa”, enfatizó.

Señaló, “que estemos en color naranja del Semáforo Epidemiológico de la Secretaria de Salud en Tuxtepec no quiere decir que el peligro de contagio ya pasó; hay que reforzar las medidas de prevención para seguir en este camino de disminución de casos positivos y decesos por Covid-19 en Tuxtepec”.

Recordó que el Gobierno Municipal que preside el licenciado Noé Ramírez Chávez, sigue implementando las medidas sanitarias para reducir y evitar más contagios por Covid-19 en el municipio, acción que ha resultado positiva pues se logró bajar el número de contagios gracias a la participación ciudadana,.

“Sin embargo, exhortamos a la población a seguir con las medidas sanitarias de prevención porque esta pandemia aún no acaba ni acabará hasta que se cuente con una vacuna” subrayó.

Por su parte, el presidente de la colonia La Moderna Sección Mediana, agradeció el desempeño del Gobierno Municipal, al alcalde Noé Ramírez Chávez, y a todos los que participan en estas acciones de sanitización que realizan con el Tequio por la Salud; externó que “éste virus nos afecta a todos y esta labor del Ayuntamiento es muy viable, porque ayuda mucho en que no se siga contagiando a más tuxtepecanos”.

