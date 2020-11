Entregan reconocimiento “Francisco Verástegui” en el marco de su primer aniversario luctuoso

-El galardonado hizo un llamado a la población a seguir defendiendo el medio ambiente, aunque sea con sus propios recursos



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes se llevó a cabo la entrega del primer reconocimiento “Francisco Verástegui”, en el marco del primer aniversario luctuoso de este activista que ha luchado en beneficio del medio ambiente, el galardón fue entregado a Manuel Chávez Núñez, quien también ha sido un actor fundamental en esta lucha.



En su mensaje el galardonado comentó que recibir este galardón fue algo emotivo y que esto representa el compromiso que se tiene con la sociedad oaxaqueña y un ejemplo de ello fue Manuel Chávez Núñez, de quien dijo aprendió mucho, pues amaba a Oaxaca y a la naturaleza.



Agregó que las personas que en realidad luchan por el beneficio de la población en general y de algunos temas en específico, no se toma en cuenta el exponer la vida, incluso el luchar con sus propios recursos, además comentó que no se esperaba la entrega de este reconocimiento, el cual fue una iniciativa del COMVIVE del barrio de Xochimilco.



Durante el evento reconocieron el trabajo que han realizado los habitantes del barrio de Xochimilco y de quienes integran el Colectivo de organizaciones ambientalistas de Oaxaca (COAO), entre ellos Arnoldo Dámaso, quien ha manifestado en varias ocasiones que se hagan valer los decretos que existen con relación al cerro del crestón, el cual ha sido vendido en lotes, afectando el ecosistema de la región de los valles centrales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario