Diputados Federales y Locales piden delegado de Morena en Oaxaca, para selección de candidatos

-Han solicitado al nuevo dirigente Nacional que se nombre un delegado externo, para que tenga la oportunidad de mediar entre los grupos que existen en la entidad

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Catorce Diputados Federales Oaxaqueños y otros mas diputados locales, han solicitado a Mario Delgado, nuevo dirigente nacional de Morena, que se nombre un Delegado Especial para Oaxaca a fin de que sea quien logre mediar entre todos los grupos políticos que existen en ese partido en la próxima selección de candidato, informó este día el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza.

En el marco de una visita que hizo el Presidente del Comité Director Estatal de Morena, Sesúl Bolaños, a la ciudad de Tuxtepec, el diputado explicó que al menos él no fue invitado a la reunión, sin embargo dijo que el dirigente es bienvenido a la Cuenca del Papaloapan, pero que debido a los intereses de los diferentes grupos de Morena en Oaxaca es necesario que alguien externo venga para que haya oportunidad de consensar las candidaturas.

Consideró que la forma en como está actuando el comité y las reuniones que hacen no es la forma correcta, pues él es respetuoso de los derechos que todos los militantes de Morena tienen a aspirar a un puesto de elección popular, pero las formas no son las adecuadas, en ese sentido recalcó la necesidad de agentes externos de la dirigencia nacional.

Molina Espinoza dijo que no es la primera selección de candidato que pasa en este partido y confió, en que van a superar este proceso para salir unidos en la próxima contienda electoral, pero reiteró que para ello es necesario que haya un delegado para la entidad como ya se nombraron para los estados, donde habrá elección para gobernador.

Dijo que considera muy apropiado que su partido decida quien va a ocupar candidaturas mediante encuestas, pues precisamente por este método se conocen a los candidatos mejor posicionados y con mayor posibilidad de triunfo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario