Blanca Navidad estará en varios puntos, para evitar aglomeración en zócalo Tuxtepecano

-Además del parque Hidalgo, habrá un túnel en la avenida Independencia

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados se anunció que sí habrá Blanca Navidad en el municipio de Tuxtepec, y para evitar que muchas familias se concentren en un solo punto, se van a adornar otros lugares como el Parque Hidalgo.

El Director de Desarrollo Urbano Antonio Santos Sosa, informó que ya están con todos los preparativos, pero con algunos cambios como son llevar esta Blanca Navidad, al parque Hidalgo, en donde se va a colocar un túnel, como el que se instala frente a la Canaco.

Aunado a esto, sobre la avenida Independencia entre Juárez e Hidalgo se colocará un túnel más, por lo que la instalación de estos trabajos, provocará el cierre de estas arterias principales.

Aunque no se tiene confirmada la fecha para el encendido de las luces, es posible que sea el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, dependiendo de la agenda del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.

Aseguró que la intención de llevar adornos a otros puntos es para evitar que las familias se concentren en el Parque Juárez, por lo que decidieron llevar esto adornos a otros puntos del centro de la ciudad, además de que van a tratar de poner un control de acceso para evitar los contagios.

