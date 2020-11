Aspiramos a un Tuxtepec más próspero, más justo y más equitativo: Sonia Castro

-Conmemoró el Gobierno de Tuxtepec el CX Aniversario de la Revolución Mexicana

Tuxtepec, Oaxaca.- Hoy libramos una batalla, una nueva batalla que ha golpeado con fuerza la vida económica, la salud, el bienestar y los espacios de convivencia social de Tuxtepec, como resultado de la pandemia provocada por el Covid-19.

Pero ante la magnitud de los retos, redoblamos el esfuerzo para trabajar con todos y para todos, sin dejar de lado la justicia social y el respeto, afirmó la regidora de Educación, Sonia Castro González, en representación del Presidente Noé Ramírez Chávez, durante la ceremonia con la que el Gobierno Municipal conmemoró el 110 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Indicó que una vez que se gane esta batalla, el campesino, el obrero, el ama de casa, el comerciante y el empresario podrán recibir con legítimo derecho, todos los privilegios que las luchas han perseguido.

“Aspiramos a un Tuxtepec más próspero, más justo y más equitativo, acorde a los tiempos de modernidad que vivimos; es hora de buscar la revolución de Tuxtepec desde la trinchera de cada ciudadano, es la herencia que nuestra revolución demanda y es el mandato que este Gobierno Municipal asume”.

La regidora de Educación, Cultura y Deportes, señaló que la Revolución Mexicana significa hoy la necesidad de los gobiernos en cualquiera de sus tres órdenes, de gobernar para todos bajo los principios de transparencia, equidad y tolerancia de todas las ideas para no caer en las confrontaciones del pasado.

“Nunca más un gobierno de uno solo para unos cuantos, por ello, en esta Administración Municipal que encabeza el licenciado Noé Ramírez Chávez, asumimos el compromiso de abatir la desigualdad social que flagela a nuestra gente y brindar a los más necesitados, no a las armas, sino a las herramientas necesarias para transformar sus condiciones de vida”, aseveró Sonia Castro González.

Cabe mencionar que en esta conmemoración de la Revolución Mexicana se izó la Bandera Nacional Mexicana a toda hasta, el Himno Nacional estuvo dirigido por la Señorita América Julianne López Hernández.

