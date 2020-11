Vecinos de “La noria” y “Trinidad de las Huertas” se inconforman por instalación de gasolinera, denuncian tráfico de influencias

-Señalan que la estación de servicio es propiedad del ex titular de la SEMAEDESO José Luis Calvo Ziga



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de los barrios de “La noria” y “Trinidad de las Huertas” se manifestaron para expresar su rechazo a la construcción de una gasolinera en esa zona de la capital oaxaqueña, una de las vecinas dijo no los tomaron en cuenta y el trato lo hizo la presidenta de la colonia.



Agregaron que desde el principio de la construcción de la gasolinera fueron a diversas dependencias del gobierno del estado, sin embargo no fueron atendidos, debido a que estaban cerradas, asimismo indicó que los trabajos los hacían durante la noche para que los vecinos no se dieran cuenta.



Los vecinos argumentan que el presunto dueño es el extitular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) José Luis Calvo Ziga, por lo que demandan una investigación a fondo, pues señalan que pudo tratarse de un tráfico de influencias.



Cabe mencionar que la estación de servicio ya está por terminarse e inaugurarse, la preocupación de los vecinos es que consideran a la gasolinera como una bomba de tiempo, toda vez que está muy cerca de otra que se ubica en el crucero de cinco señores.

