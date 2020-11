Trabajadores del STPEIDCEO denuncian imposición en la comisión de honor y justicia

-Señalan que si la dirigencia no emite la convocatoria para la renovación, se podría perder el registro sindical



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Agremiados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), denunciaron irregularidades por parte de la dirigencia sindical al imponer a los integrantes de la comisión de honor y justicia.



Señalaron que no es posible que un estatuto faculte a nueve personas para imponer personas en las distintas comisiones, cuando el número de agremiados es de por lo menos quince mil trabajadores, por ello hicieron el llamado a las bases para luchar por sus derechos y evitar que se sigan dando imposiciones.



Asimismo comentaron que el comité ejecutivo tuvo la oportunidad de reformar los estatutos durante los dos años y medio que llevan al frente, sin embargo no lo hicieron, y ahora están poniendo en peligro a los trabajadores, pues el artículo 22 de los estatutos establece que la renovación de la dirigencia debe darse en los primeros diez días del mes de diciembre.



Incluso dijeron que en caso de que el comité no emita la convocatoria para que se lleve a cabo la renovación de la dirigencia, se corre el riesgo de que este sindicato pierda el registro, además dijeron que las personas que están al frente del sindicato saldrán por la puerta trasera como unos ladrones.



Finalmente pidieron que la dirigencia explique qué se va a hacer con el recurso que estaba destinado para las distintas festividades que estaban programadas para este año y que no se realizaron por la pandemia, en ese sentido exigen que ese dinero sea ocupado en beneficio de la población y que no se lo queden los dirigentes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario