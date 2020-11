Trabajadores de vectores amplían bloqueos en Oaxaca

-Denuncian que siguen sin ser atendidos por las autoridades

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del área de vectores ampliaron su bloqueo hacia la avenida Independencia en el centro histórico de la capital oaxaqueña, esto debido a que las autoridades del gobierno del estado no han dado solución a sus demandas, esta acción provocó un congestionamiento vial considerable en la zona.

Los trabajadores de vectores cumplen ocho días de movilizaciones, actualmente mantienen un campamento sobre la calle violetas, frente a las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca en la colonia Reforma y frente a las instalaciones ubicadas en la calle JP García en el centro histórico.

Al principio de su jornada de protesta llegaron a las oficinas en la colonia reforma, este lunes 16 de noviembre se trasladaron a la calle de JP García, sus demandas siguen siendo la destitución de David Concha Suárez de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud y de Jorge Concha Suárez de la Jefatura del área de vectores.

Además piden al pago a terceros institucionales, así como el pago del bono Covid a los trabajadores que no fueron incluidos, la entrega de uniformes, además exigen la destitución de la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4 de la Costa, a quien señalan de estar coludidos con los hermanos Concha Suárez.

