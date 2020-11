Reporta Oaxaca 510 casos activos, el 84.5% se ubican en Valles Centrales

-Suman 23 mil 131 contagios acumulados y mil 835 muertes

-Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, zonas de mayor contagio

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de noviembre de 2020.- El número de contagios en Oaxaca por COVID-19 llegó a los 23 mil 131 casos, 139 son pacientes nuevos, lo que suma un total de 510 personas infectadas con el virus en etapa activa; de esta última cifra, el 84.5% se ubican en Valles Centrales.

El subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, indicó que este 18 de noviembre la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó 431 pacientes en etapa de contagio, principalmente en Oaxaca de Juárez con 181, Santa Cruz Xoxocotlán con 36 y Santa Lucía del Camino con 30; seguido de la Mixteca con 34 casos, con mayor prevalencia en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 22.

En la zona de la Sierra se registran 28 activos, con predominio en Tlacolula de Matamoros con cinco, así como Teotitlán del Valle y San Pablo Villa de Mitla con cuatro, respectivamente; la Costa tiene ocho notificaciones, cuatro de ellas se ubican en San Pablo Mixtepec Distrito 22; el Istmo reporta siete casos, de los cuales cuatro pertenecen a Santo Domingo Tehuantepec; finalmente Tuxtepec notificó dos pacientes, residentes de los ayuntamientos de Acatlán de Pérez Figueroa y San José Chiltepec, agregó.

Mientras que el número de muertes por la enfermedad derivada del virus SARS-CoV-2 en el territorio estatal, ascendió a mil 835 personas, ocho más que el día de ayer; del total, 633 eran mujeres y mil 202 hombres.

Señaló que se tiene el reporte de 36 mil 719 notificaciones acumuladas, en tanto, el número de negativos alcanzó los 10 mil 005 casos y tres mil 583 sospechosos; en las últimas 24 horas se dieron de alta médica a 78 pacientes, dando un total de 20 mil 791 personas que se han recuperado de la enfermedad infecciosa.

Asimismo, dijo que los casos nuevos agregados a las estadísticas de este miércoles, corresponden a 34 municipios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 52, Santa Cruz Xoxocotlán con 10, Santa Lucía del Camino y Heroica Ciudad de Huajuapan de León con siete, respectivamente; el resto contabilizó seis, cuatro, tres y dos pacientes.

En otro sentido, aseveró que al corte de este miércoles, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), es el nosocomio que tiene el mayor número de camas ocupadas para pacientes que presentan complicaciones de la patología viral, pues se encuentra al 97% de su capacidad, seguido del Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, con el 50% de ocupación.

De esta forma, el funcionario sostuvo que la Red de Servicios de Salud para COVID-19, se encuentra de manera general al 33.9% de ocupación hospitalaria, del cual el 42.5% son camas sin ventilador y el 19.5% con asistencia ventilatoria.

Por lo que pidió el compromiso de todas y todos los oaxaqueños para cumplir con las medidas sanitarias que se han establecido en la contención de COVID-19 como: usar adecuadamente el cubrebocas en todo momento, aplicar el distanciamiento social y hacer énfasis en el lavado de manos con agua y jabón al llegar a los hogares, después de tocar objetos de uso común y antes de tocarse la cara, nariz y ojos, con el fin de seguir avanzando y para no volver a parar la actividad económica en el estado.

