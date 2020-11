Realiza IEEPO Primera Reunión Regional de Directivos de Educación Básica

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, inauguró el encuentro virtual para el seguimiento de las actividades educativas a distancia

Comunicado

Oaxaca de Juárez. Oax. 18 de noviembre de 2020.- A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, inauguró la Primera Reunión Regional de Directivos de Educación Básica, para el seguimiento de las actividades educativas a distancia y las capacitaciones impartidas al magisterio.

En su intervención, el titular del IEEPO, señaló que se acerca la mitad del ciclo escolar 2020-2021 y el final de un año que ha impuesto el reto de la educación a distancia, por lo que reconoció el esfuerzo y compromiso de cada maestra y maestro que privilegiando la salud y la vida, brindan apoyo a las niñas, niños y adolescentes quienes son el principal objetivo del sistema educativo.

En el encuentro virtual, en el que le acompañó el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, el Director General del IEEPO mencionó que como parte de la Jornada Estatal de Capacitación a Distancia, iniciada hace dos meses, cerca de 3 mil figuras educativas han cursado con entusiasmo una serie de capacitaciones en Lenguaje y Comunicación, Pensamiento matemático y científico, habilidades socioemocionales y nuevas tecnologías.

Agregó que en este marco, se organizaron para las y los directivos de educación básica en la entidad tres actividades: el curso “Pedagogías contemporáneas” y el taller de “Animación por computadora”, a cargo del doctor José Ramón Ramírez Peña y el maestro Érick Ortiz, respectivamente, así como una conferencia magistral.

Esta última, explicó, es resultado de las gestiones de la directora de Educación para el Desarrollo de la Escuela de Humanidades y Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Sofía Leticia Morales Garza, e impartida por la especialista en educación, la doctora Luz María Moreno Medrano, con el tema “Liderazgo educativo en tiempos de pandemia: autonomía y confianza en nuestras comunidades educativas”.

El Director General del IEEPO indicó que la primera reunión regional tendrá una segunda sesión donde las y los directores y supervisores presentarán las experiencias que han surgido como resultado de su participación en esta Jornada Estatal de Capacitación a Distancia.

“Estoy seguro que todas y todos saldremos enriquecidos después de compartir los resultados de la implementación de las herramientas obtenidas, las experiencias exitosas y las adecuaciones necesarias para cada contexto y comunidad”, enfatizó Ángel Villarreal al convocar a las y los docentes a seguir trabajando por la niñez y los adolescentes quienes son el centro del proceso educativo.

En su oportunidad, la coordinadora estatal del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Mariana Cantú Garza Gallardo, explicó que los panelistas son reconocidos especialistas que se han desempeñado en diferentes áreas, por lo que sus participaciones contribuirán en el fortalecimiento de los conocimientos y desempeño académico de los directivos de las escuelas de educación básica.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario