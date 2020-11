Promueve EFOPOMI participación política de las mujeres en Oaxaca, con la realización de tercer módulo educativo

-Se busca erradicar problemáticas a las que se enfrentan en las comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos.

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de noviembre de 2020. El Congreso Local fue la sede de la impartición del tercer módulo educativo de la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas (Efopomi), proyecto impulsado y promovido por la diputada Elisa Zepeda Lagunas.

En entrevista al término de la actividad, la legisladora morenista

indicó que el objetivo de la EFOPOMI es fortalecer los conocimientos de

las mujeres, sobre las características específicas y problemáticas a

las que se enfrentan en las comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos, al ejercer su derecho a la partición política.

Además de motivar la presencia de las mujeres en los espacios de tomas

de decisiones. La congresista lamentó que en Oaxaca, los procesos de

participación política de las mujeres estén acompañados de violencia

política en razón de género.

Se dijo convencida de que para conocer a profundidad las necesidades de las mujeres, debe existir la cercanía y diálogo directo de manera más precisa con ellas, para incidir y generar así impactos positivos.

Zepeda Lagunas, reconoció el gran reto que representa erradicar la

violencia política por razón de género en la entidad y lograr la paridad, sin embargo dijo, la 64 legislatura del Congreso local ha generado importantes avances con la emisión de diversas reformas en materia electoral que garantizan el derecho a la partición de las mujeres a votar y ser votadas.

Agregó que el Congreso de Oaxaca, ha ido más allá al aprobar reformas a la ley que acompañan y dan directriz a los procesos electorales, mencionó como ejemplo las reformas a las leyes; de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia y de Impugnaciones en Materia Electoral.

Durante el tercer módulo educativo se presentó la ponencia denominada la importancia de la construcción de una agenda de género de las mujeres indígenas a cargo de la directora de Política Nacional de Igualdad en el Ámbito Político y Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujer), Beatriz Casas Arellanes.

De igual forma tuvo lugar la ponencia denominada la Identificación, clasificación y priorización de problemáticas de género con pertinencia cultural a cargo de la consejera electoral Rita Bell López Vences.

Al tercer módulo educativo de la Escuela de Formación Política para

Mujeres Indígenas (Efopomi), asistieron mujeres provenientes de las

ocho regiones del Estado que han participado o aspiran a participar en

el ámbito político en la entidad.

