Motociclistas de la Cuenca se unen para ayudar a Tabasqueños, instalan centro acopio

-La meta que tienen es la de llenar un tortón con víveres



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de “leones Rebeldes” de Loma Bonita iniciaron una colecta de víveres, con la finalidad de apoyar a las familias afectadas de Tabasco.



Uno de los integrantes de este motoclub explicó que pertenecen al grupo “motoclubs unidos de la Cuenca”, en donde integrantes de municipios como Tres Valles, Tuxtepec, Loma Bonita Tlacojalpan, Gabino Barreda, Carlos A. Carrillo, Cosamoloapan y otros más están recorriendo las calles para juntar toda la ayuda y así enviarla a los Tabasqueños.



La meta que tienen es la de un camión tortón y así llevarlo personalmente con la finalidad de repartir los víveres a todas las familias, por lo que invitaron a todos los cuenqueños a donar para que logren cumplir con la meta.



Lo que están colectando son productos no perecederos, arroz, aceite, frijol, papel higiénico, pero también ropa y medicamentos, y en caso de que alguien los quiera apoyar estará un centro de acopio fijo muy cerca del palacio municipal, en donde estarán recibiendo la ayuda hasta el próximo domingo, para posteriormente entregarlos.



Este es un segundo centro de acopio que instalan en este municipio de Loma Bonita, el primero fue por parte de las autoridades municipales, pero además otros cuerpos de rescate se han sumado como la Brigada de Rescate Tuxtepec.

