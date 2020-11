Instalan centro de acopio en Loma Bonita, para apoyar a familias Tabasqueñas

-Estarán hasta este sábado en los bajos del palacio municipal



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves en los bajos del Palacio Municipal de Loma Bonita se instaló un centro de acopio para apoyar a las familias de Tabasco, que han resultado afectadas por las lluvias de las últimas horas.



La Jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Loma Bonita, Lizbeth Alfonso Escobar, señaló que a partir de este jueves se instaló un centro de acopio, mismo que estará hasta el próximo 21 de noviembre en un horario de las 9 a las 3 de la tarde y el sábado de 8 a una de la tarde.



Entre lo que van a estar recibiendo son productos no precederos como leche en polvo, comida enlatada, arroz, pasta, atún, sardina, azúcar, café, aceite, lentejas, galletas, alimentos para bebés. Agua embotelladas, productos de higiene personal como papel higiénico, desodorante, toallas femeninas, pañales para adultos y niños, y otros productos como agua embotellada.



Hizo la invitación a los lomabonitenses para que apoyen donando con lo que puedan y así se beneficien las familias Tabasqueñas, que en los últimos días han perdido sus pertenencias a causa de las lluvias.



En los últimos días se han registrado afectaciones en 13 de los 17 municipios de la entidad, por lo que en su momento el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, informó sobre la implementación de un plan integral para evitar que en un futuro se tengan afectaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario