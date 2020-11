Inseguridad, envuelve el Buen Fin en Tuxtepec: canaco

-A pesar de que se tocó el tema de la inseguridad, antes de que iniciara el Buen Fin, los robos y asaltos se han presentado casi de manera diaria



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 9 de de noviembre inició el Buen Fin en el país, y en Tuxtepec no fue la excepción, sin embargo en este año este programa federal se vio afectado por la inseguridad, así lo dio a conocer el Presidente de la Canaco en Tuxtepec, Jorge Osorio.



Dijo que lamentablemente en los últimos días se han presentado robos y asaltos, esto debido a la gran cantidad de gente, aunado a que la corporación policiaca no cuenta con muchos elementos.



Los asaltos, mencionó que se presentaron a cualquier hora y no solo de noche, también en las horas en donde por lo regular, la ciudadanía se encuentra realizando sus compras; agregó además que el tema de la seguridad se tocó en las mesas de reunión antes de que iniciara el Buen Fin.



El Presidente de la Canaco, puntualizó que espera que en el mes de diciembre cuando vuelve a haber circular de dinero y las ventas repuntan, se cuente con más personal en la corporación y no haya más delitos de este tipo.



Así mismo, enfatizó que el movimiento de gente ha sido constante en el centro de la ciudad, desde que inició el Buen Fin y hasta la fecha, viendo un repunte en algunos productos y artículos principalmente en electrodomésticos y telefonía, siendo de manera general un repunte del 30 al 35% de manera general en las ventas.



Cabe hacer mención que en los últimos días se han presentando una serie de robos y asaltos en comercios, principalmente en gasolineras y tiendas de autoservicio, pero además a transeúntes, siendo el último hecho el que se presentó este jueves.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario