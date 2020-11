Exhorta Director de Salud en Valle, seguir con la prevención para llegar a Navidad en semáforo verde

-Dijo que es la única manera de erradicar la pandemia y asi evitar un posible rebrote y de esta manera llegar a la Navidad de manera segura, dejando la estadística en 39 casos registrados.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- El Director de Salud de Valle Nacional Romeo Montenegro Pérez hizo un exhorto al municipio, para continuar con las medidas preventivas y poder evitar un posible rebrote de covid-19 y así llegar a Semáforo Verde y de esta manera, poder rescatar la Navidad para que se pudiera celebrar de manera segura.



Y es que informó que hasta el momento fueron 39 los casos registrados en el municipio de Valle Nacional, durante esta pandemia y que desde hace ya varias semanas, el número de contagios permanece estático, sin embargo llamó a la población a no confiarse y continuar de manera responsable seguir previniendo estas enfermedades para proteger a su familia y no ser parte de la estadística, que menguaron a muchas familias durante este proceso epidemiológico.

Destacó que con la llegada de las bajas temperaturas, existe más riesgo de que haya rebrote, sin embargo explicó que ante esta situación se suma también la influenza y el Dengue, lo que complicaría más la salud de las personas mas vulnerables que están expensas a contraerlas, por lo que indicó que es necesario seguir con la sana distancia y el uso de cubrebocas, para hacer frente a este problema de salud que ha causado estragos en este municipio.

A pesar de esta situación aseveró que el ayuntamiento sigue con el programa de prevención, invitando a la ciudadanía a que se sumen a las medidas sanitarias para no volver a dejar entrar al covid, por lo que mencionó que se sigue trabajando en coordinación con el hospital comunitario para atender los casos sospechosos, y mantener el aislamiento si fuera necesario, sin embargo, comentó que ya las personas han tomado con responsabilidad este asunto conscientes del riesgo que representa contagiar a su familia de este virus.



Por último dio a conocer que antes de que cierre el año, se estarían realizando jornadas de nebulizaciones y descacharrización, con el fin de seguir combatiendo las enfermedades estacionarias como el dengue y la Influenza, así también prevenir casos de covid-19 con el mismo apoyo de la población.

