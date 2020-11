Desplazados de Lomas del Quio, exigen justicia o que renuncie el Fiscal

-Hace un año estas personas fueron desalojadas de manera violenta de sus viviendas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- A un año del desalojo violento de las personas que vivían en los parajes de “El Coquito”, “Los Mángales” y “Lomas de Quío”, exigen al Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez que se haga justicia o que presente su renuncia al cargo, pues ese día dos personas perdieron la vida.



La exigencia también la hicieron a las autoridades del gobierno del estado, principalmente a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), pues a un año de estos hechos no se les ha entregado el terreno que el gobierno del estado les había prometido, incluso mencionaron que podrían movilizarse como medida de presión.



Los desplazados señalan de manera directa al Comisariado Ejidal Silvano Reyes Medina, por ello piden a la Fiscalía que se haga justicia, pues las demandas se pusieron en contra de la autoridad ejidal y de quienes resulten responsables de los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019.



Mencionaron que continúan creyendo en la promesa de las autoridades de darles un terreno para que ahí puedan construir sus viviendas, sin embargo reiteraron que en caso de que esto no suceda podrían tomar otras medidas, incluso una de ellas es volver a instalar un campamento en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.



Cuando fueron desalojados, esta personas instalaron un campamento en la inmediaciones del palacio de gobierno, sin embargo por la pandemia fueron reubicados en un albergue, en su momento denunciaron que no estaban siendo atendidos por los Servicios de Salud y que estarían en ese lugar, debido a la promesa que les hizo el gobierno de darles un terreno, el cual a la fecha no les han entregado.



Cabe recordar que en un recorrido que hizo el Gobernador Alejandro Murat con autoridades del Instituto Del Patrimonio Cultural Del Estado De Oaxaca (INPAC), el mandatario oaxaqueño dijo “los voy a invitar a que busquen por la vía formal una propiedad, así es la ley” y que “solo los que pueden acreditar la propiedad pueden estar en tierras”.

