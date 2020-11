Contabiliza Consorcio Oaxaca, 253 mujeres desaparecidas durante la pandemia

-Son 72 desapariciones más que el año pasado, durante el mismo periodo



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Consorcio Oaxaca registra 984 casos de mujeres que han desaparecido en lo que va del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa esto es hasta el 12 de noviembre, sin embargo en los meses de resguardo cuando más seguridad debe de haber para las mujeres han reportado la desaparición de 253.



A través de cifras que ellos contabilizan, muestran que tan solo en el mismo periodo del año pasado, que es del 21 de marzo al 12 de noviembre, suman 181 desapariciones, lo que califican como a alarmante ya que se han presentado 72 desapariciones más que durante el 2019.



Los datos muestran que en Oaxaca de Juárez se reportan 191 casos de desapariciones, en Tuxtepec se contabilizan 62, en Salina Cruz 39 casos, y en Huajuapan de León suman 28 desapariciones.



El tema de las desapariciones ha sido uno de los más preocupantes en los últimos años, ya que en algunos de los casos las mujeres son halladas sin vidas, lo que ha sido cuestionado por grupos feministas y en reiteradas ocasiones han solicitado la renuncia del Fiscal General Rubén Vasconcelos.



En lo que respecta a Tuxtepec, el tema de las desapariciones ha sido muy sonado, luego de algunos casos que se presentaron, y que tras las investigaciones se dio con una joven reportada como desaparecida y fue encontrada en una fosa clandestina, de otras hasta el momento se desconoce de su paradero, y esto es motivo para que sus familiares las sigan buscando con la esperanza de encontrarlas con vida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario