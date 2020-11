Anuncia Seculta la Convocatoria de Dotación de Instrumentos Musicales

-Se invita a las escoletas y agrupaciones tradicionales infantiles y juveniles de la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de noviembre de 2020.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), con el objetivo de fortalecer las expresiones y la identidad musical de las comunidades de la entidad, invita a las escoletas y agrupaciones tradicionales infantiles y juveniles a participar en la Convocatoria de Dotación de Instrumentos Musicales.

La titular de la Seculta, Karla Villacaña Quevedo, destacó que en esta convocatoria podrán participar las escoletas comunitarias y agrupaciones tradicionales infantiles y juveniles del estado, como las bandas de viento, grupos de cuerdas, orquestas típicas, marimbas, grupos de jaraneros, u otros formatos de agrupaciones musicales tradicionales.

Señaló que las escoletas o agrupaciones seleccionadas podrán recibir hasta cinco instrumentos musicales de acuerdo a la deliberación que el jurado determine. Se podrán registrar del 18 al 30 de noviembre de 2020.

Indicó que los participantes podrán solicitar instrumentos acústicos o instrumentos electrónicos (teclados, guitarras y bajos eléctricos), siempre y cuando la música que interpreten sean sones, jarabes, chilenas o algún otro género tradicional; se privilegiará principalmente las que su vocación sea dirigida principalmente a la enseñanza y aprendizaje de algún género musical de su comunidad o al rescate de la música tradicional.

Los resultados de la Convocatoria de Dotación de Instrumentos Musicales se anunciarán el 7 de diciembre de 2020 en la página: www.oaxaca.gob.mx/seculta, así como en las redes sociales de la dependencia.

Para mayor información, las y los interesados pueden enviar un correo electrónico a: [email protected], también podrán acudir a las oficinas del Teatro Macedonio Alcalá, ubicadas en avenida Independencia esquina Armenta y López, Centro, Oaxaca de Juárez, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, o al número telefónico 9511578567, que estará disponible para brindar atención.

Comentarios

