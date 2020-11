Recorte a presupuesto para Oaxaca es por 27 mmdp, se analizará a detalle: Diputada Delfina Guzmán

-Señaló que la entidad cuenta con el respaldo del Presidente de la República



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La recién nombrada Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la legislatura local Delfina Guzmán señaló que se analizará a detalle el presupuesto para la entidad, pues el recorte es de 27 mil millones de pesos, en comparación con el prespuesto de este año.



Agregó que a pesar del recorte en el presupuesto, Oaxaca es una entidad afortunada por contar con el respaldo del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como ejemplo mencionó los caminos que se están construyendo para comunicar a las cabeceras municipales, así como los programas sociales que se están entregando en la entidad.



Asimismo indicó que los proyectos como el corredor inter oceánico, la construcción de las super carreteras al istmo y a la costa, son proyectos que detonarán la economía del estado, pues son miles de millones de pesos los que se están invirtiendo.



Cuando se le cuestionó sobre el monto del recorte, la legisladora desconoció el monto del recorte presupuestal para el estado de Oaxaca, pues señaló que dicho recorte es de 78 mil millones de pesos, cuando es de 27 mil millones de pesos.



La legisladora comentó que por esta razón analizarán de manera detallada el parque fiscal para la entidad y buscarán que no afecten rubros como el de salud, educación, cabe mencionar que el presupuesto del 2020 para Oaxaca fue de 110 mil millones de pesos y para el 2021 el presupuesto aprobado fue de 83 mil millones de pesos.



Cabe mencionar que en la sesión de este miércoles la legisladora rindió como protesta como Presidenta de la Junta de Coordinación Política en este último año de la legisladora local, luego de haber presentado su nombramiento en la sesión de la diputación permanente del pasado 11 de noviembre.





